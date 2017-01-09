بنك التنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تفاهم لتقديم الدعم للممولين بقطاع الاتصالات

صراحة – خالد الحسين : وقع بنك التنمية الاجتماعية اليوم, مذكرة تفاهم مع أربع شركات محلية متخصصة في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في مقر البنك الرئيس بمدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، بهدف الاستفادة من الخدمة المقدمة من تلك الشركات للعميل التي صدرت له موافقة من قبل لجنة اعتماد التمويل من البنك، ويتم بموجبها التعامل مع الشركة من قبل العميل دون الرجوع للبنك، من خلال تقديم الدعم اللوجيستي لجميع الممولين من البنك، وتوفير المنتجات للرياديين الممولين من البنك من أجهزة وإكسسوارات وشرائح وحوافز مالية، وتقديم الخدمات التدريبية للممولين في مجال البيع والصيانة.

وأعرب مدير عام البنك عقب التوقيع عن سروره، مؤكداً حرص مجلس الإدارة ممثلاً بمعالي رئيس المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص على دعم واهتمام البنك في توطين قطاع الاتصالات والدعم الكامل للشباب والشابات، الذي يعد من البرامج الهادفة إلى خلق المزيد من فرص العمل والدخول في الاستثمار.

وقال الدكتور النملة :” إن البنك يعد جزءاً من منظومة دولة متكاملة، ودورنا نحن في بنك التنمية الاجتماعية يحتم علينا أن نكون من أوائل المساهمين بدفع عجلة التنمية للوصول إلى الأهداف التي تصبو إليها حكومتنا الرشيدة، وما نقوم به اليوم من تعاون مشترك مع تلك الشركات المتخصصة في قطاع مهم وحيوي مثل قطاع الاتصالات لا يعد إلا واجباً تجاه أبناء هذا الوطن الغالي”، مفيدًا أن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك مع تلك الشركات ستقدم العديد من المزايا والحوافز لجميع الرياديين الممولين من البنك في قطاع الاتصالات, مؤكدًا أن البنك لا يتوانى في تقديم الدعم المادي والتدريب وكذلك تقديم الإرشاد والتوجيه، لجميع شباب وشابات هذا الوطن.