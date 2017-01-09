تعليم حائل يحقق المركز الثامن في أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة

صراحة – محمد المحسن : حصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الشؤون التعليمية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي الثقافي, على المركز الثامن على مستوى إدارات التعليم بالمملكة بمسابقة أولمبياد اللغة العربية, من خلال الطالب عبدالكريم بن حبيب الحسيني من ثانوية المنتزة.

وأفاد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم حائل محمد بن تركي العنزي, أن المسابقة تختبر مهارة النحو والصرف ومهارة الأدب ومهارة التحرير العربي على مستوى إدارات التعليم بالمملكة, عن طريق اختبار تحريري للطالب بأسئلة موحدة يعدها نخبة من الأساتذة بالوزارة.