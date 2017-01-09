الأمير محمد بن ناصر يعتمد نتائج الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع

صراحة – محمد المحسن : اعتمد مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الأمناء , نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية العاشرة لعام 1437/ 1438هـ , وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء اليوم , بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة .

ونوه أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بدعم سمو أمير المنطقة المتواصل واهتمامه الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، مبينا أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 41 فائزا وفائزة أفرادا ومؤسسات من خلال ثمانية فروع تشمل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية , والشخصية الثقافية / العلمية , والأداء المميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني والابتكارات وريادة الأعمال والبحث العلمي وحماية البيئة , وذلك خلال الاحتفاء السنوي بالجائزة والذي سيحدد موعده لاحقا .

وأشاد الدكتور الحسين بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية والإسهامات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها , مثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة متمنياً للفائزين والفائزات التوفيق والسداد .