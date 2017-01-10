تدشين مركز الاصلاح الاسري بحي بدر والشفا ضمن منظومة 10 مراكز للاصلاح الاسري بالرياض

بفضل من الله وتوفيقه تم مؤخراً تدشين مركز الاصلاح الاسري بحيي بدر والشفا، حيث يقدم المركز خدمات الإصلاح الأسري من خلال كوادر مؤهلة لبناء مجتمع مستقر وآمن، ويهدف لمعالجة حالات الخلاف الأسري بالسعي في التوفيق بين أطرافها بالطرق الودية وفق الأحكام الشرعية والأساليب العلمية المهنية في التواصل وأنماط الشخصية، وذلك للحد من نسبة الطلاق، والكدر الزواجي، وكذلك الحد من انحراف الأبناء، والعمل على تخفيف الضغوط النفسية والتوترات التي قد تؤدي إلى كوارث صحية أو أسرية، إلى جانب نشر ثقافة العفو والتغافر والإصلاح بين الناس.

وهو أحد المشاريع التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا، والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية وبأشراف مركز التنمية لاجتماعية بالرياض، حملت رايتها ورعت تأسيسها؛ أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان- رحمه الله- وبإشراف استشاري من مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي، وذلك انطلاقا من إدراك الجدوى الكبرى لدور الإصلاح الأسري في حل المشاكل والمنازعات داخل العائلة الواحدة.

كما أوضح الاستاذ صالح بن مبارك الشايع، رئيس مركز الاصلاح الأسري بحي بدر والشفا بأن عمل المركز يتحدد في استقبال الحالات إما مباشرة؛ بحيث يتقدم صاحب الحالة للمركز، ويعرض ما عنده من مشاكل، أو بالتحويل من الجهة المختصة، في سرية تامة، في غرف مخصصة، ويعمل على الوصول إلى الحلول التوافقية بين المتخاصمين، عن طريق مصلحين مدربين على أحدث الوسائل والأساليب، ليأخذوا بأيدي المستفيدين إلى بر الأمان الأسري.

وبفضل من الله وتوفيقه فقد اظطلعت أوقاف الضحيان بالمساهمة بتوسيع هذا المشروع نظراً لاتساع رقعة مدينة الرياض لتعميم الفائدة وذلك بإنشاء وتشغيل عشرة مراكز للإصلاح الأسري في عشر لجان للتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض؛ في كل من عرقة، السويدي، البديعة، العزيزية، النظيم والجنادرية، الريان، بدر والشفا، والوادي، شبرا، والنسيم.

واختتم الشايع شكره لله سبحانه وتعالي ثم للسادة أعضاء مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية بحيي بدر والشفا لما يولونه من دعم لمثل هذه المشاريع، ولسعادة الدكتور خالد الحليبي المشرف العام على بيت الخبرة، لاهتمامه الدائم والمباشر لهذه المراكز، ولأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان- رحمه الله- الشكر والتقدير ولجميع العاملين لما قدموه من دعم سخي كان له الأثر الواضح لنجاح هذه المراكز داعين الله للشيخ عبدالله الرحمة والمغفرة، وأن يجعلها في ميزان حسناته..