الكرملين يندد بالعقوبات الاميركية على شخصيات روسية

صراحة – وكالات: ندد الكرملين الثلاثاء بفرض عقوبات اميركية جديدة على روسيا تستهدف بشكل خاص مسؤولا كبيرا في جهاز التحقيق الجنائي معتبرا انها “خطوة اضافية” تسيء للعلاقات بين البلدين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “انها خطوة اضافية (…) تهدف الى الاضرار بعلاقاتنا” معبرا عن اسفه “لتدهور غير مسبوق” في العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال الولاية الثانية للرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما. واعلنت وزراتا الخزانة والخارجية الاميركيتان الاثنين فرض عقوبات على كل من الكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية المكلفة ابرز التحقيقات الجنائية، واندري لوغوفوي وديمتري كوفتون وهما مشتبهان بانهما قاما بتسميم المعارض وعضو الاستخبارات الروسية السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006.

واضيفت اسماء الشخصيات الثلاث الى قائمة ماغنيتسكي، نسبة الى تشريع اميركي يعود الى كانون الاول/ديسمبر 2012 ويجيز تجميد اصول ومصالح مسؤولين روسا في الولايات المتحدة تتهمهم واشنطن بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وفي كل عام تحيل الإدارة الاميركية الى الكونغرس نسخة محدثة من قائمة ماغنيتسكي في مناسبة تثير سنويا توترا بين موسكو وواشنطن.

واعتبر بيسكوف اخيرا ان التدهور في العلاقات بين البلدين “لا يخدم لا مصلحتنا ولا مصالح واشنطن”.