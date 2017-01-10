رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الروسي



صراحة – محمد المحسن : أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية في كافة المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجال العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الروسي( الدوما) وتبادل الزيارات بينهما، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الروسية في المجلسين.