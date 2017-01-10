“قياس” وهيئة المهندسين يناقشون جاهزية اختبار المهندسين 2017

صراحة – واس : عقد المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” والهيئة السعودية للمهندسين، اليوم , اجتماع مشروع اختبار المهندسين 2017م , برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز.

وناقش الاجتماع جاهزية اختبار الهندسة المعمارية، وسير العمل فيه، إضافة إلى إمكانية تطبيق اختبارات المهندسين في دول الخليج، مع تنسيق الجهود الإعلامية والتوعوية عن الاختبار.

وفي نهاية الاجتماع كرّم الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال عبدالله آل حمد, الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري على الجهود المبذولة في المركز الوطني للقياس.