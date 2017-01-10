النفط يواصل خسائره مع انتعاش الدولار وشكوك في خفض أوبك

صراحة – وكالات : تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء مواصلة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار الأمريكي وشكوك بشأن تطبيق اتفاق عالمي بخفض الإنتاج.

ويبدو أن أعضاء أوبك مثل السعودية يخفضون الإنتاج لكن من غير الواضح إن كان منتجون كبار آخرون مثل العراق سيحذون حذوها.

وقال العراق ثاني أكبر منتج في أوبك يوم الثلاثاء إنه سيزيد صادرات الخام من ميناء البصرة الرئيسي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في فبراير شباط. واستقرت صادرات النفط من جنوب البلاد في التسعة أيام الأولى من يناير كانون الثاني قرب مستوى قياسي مرتفع رغم الاتفاق على بدء تخفيضات أوبك من أول يناير كانون الثاني وذلك وفقا لمصدر بالقطاع وبيانات تحميل.

وبحلول الساعة 1753 بتوقيت جرينتش كان خام برنت منخفضا 76 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي 64 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 51.32 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين تراجع أكثر من دولارين بما يعادل نحو أربعة بالمئة يوم الاثنين بفعل الشكوك في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وكبار منتجي النفط الآخرين في العالم الإنتاج كما تعهدوا لتقليص تخمة المعروض العالمي.

وارتفع الدولار يوم الثلاثاء معوضا خسائره السابقة مقابل سلة عملات مما ضغط على النفط المقوم بالعملة الأمريكية بسبب عزوف حملة العملات الأخرى عن الشراء في ظل قوة الدولار.

كان ارتفاع أسعار النفط في ديسمبر كانون الأول شجع المستثمرين على شراء العقود الآجلة للخام بأحجام كبيرة ومن المرجح تصفية الكثير من تلك المراكز الدائنة ما لم تظل السوق قوية حسبما يقول محللون وسماسرة.