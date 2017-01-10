مقتل 19 من “داعش” واستهداف 367 موقعًا للتنظيم شمالي سوريا

صراحة – وكالات : أعلن الجيش التركي الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني عن مقتل 19 مسلحا من تنظيم “داعش”، في إطار عملية “درع الفرات”.

وأكد البيان الصادر عن القوات المسلحة التركية، “مقتل 19 عنصرا من داعش في الغارات الجوية والقصف المدفعي، فضلا عن تدمير 3 سيارات مزودة برشاشات، ومدفع من طراز (1×57) مم، و3 منصات إطلاق قذائف هاون”.

وأوضح البيان أن “سلاح المدفعية استهدف 340 موقعا لداعش اليوم، هي مواقع دفاعية وملاجئ للتنظيم شمال سوريا، في حين أن مقاتلات تركية استهدفت 27 موقعا في محيط مدينة الباب وقريتي “بزاعة” و”سفلانية” بالمنطقة، دمرت خلالها ملاجئ وأسلحة للتنظيم.

ودعما لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، استهدفت تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية.