أمير منطقة الباحة يدشن المباني الجديدة لكلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة المخواة

صراحة-الباحة:دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة, أمس، المباني الجديدة لكلية العلوم والآداب للبنات التابعة لجامعة الباحة بمحافظة المخواة .

‏ولدى وصول سموه مقر الكلية, قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المباني الجديدة للكلية ، ثم تجول في أقسام وقاعات ومعامل تلك المباني ، مستمعاً إلى شرحٍ من وكيلة كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتورة نورة مسفر الزهراني, عن المشاريع البحثية التي موّلتها الجامعة ، منوهةً بالجهود المميزة التي بذلتها الكلية من أجل نشر العلم في المحافظة في ظل الدعم والاهتمام سمو أمير المنطقة ومن المسؤولين بجامعة الباحة .

كما استمع سموّه إلى شرحٍ مماثل من عضوات هيئة التدريس ، عما تضمنته معامل تخصص العلوم، والملتي ميديا في كلية الآداب .

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني, كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل وافتتاح المباني واهتمامه وحرصه بمختلف مشروعات وبرامج الجامعة .

ونوّه الدكتور الزهراني بالدعم الذي تلقاه الجامعة من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن مشروع المباني يقع على مساحة تقدر بأكثر من 10 آلاف متر مربع، ويتكون من ثلاثة مبان تتضمن 16 معملاً للعلوم، و 7 ” ملتي ميديا ” للآداب، فيما يوجد بالدور الأول 24 قاعة، و 16 فصلاً في الدور الثاني، إضافة إلى 19 مكتباً إدارياً مختلفاً، ومجموعة من الغرف للخدمات المساندة، ومبنى خاص بالكافتيريا، وكذلك مبنى خاص بالشبكات .

وأكد الدكتور الزهراني أن جامعة الباحة تسعى من خلال هذه المجمعات الأكاديمية في الموقع الرئيس والمحافظات لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات .

بعد ذلك شاهد الحضور أوبريتًا إنشاديًا بعنوان ” طاب اللقاء “، ثم ألقيت كلمة مسجلة لطالبات كلية العلوم والآداب أعربن فيها عن سعادتهن بافتتاح المباني المخصصة للطالبات .

وفي ختام الحفل, كرّم أمير الباحة الجهات الداعمة والمشاركة في الحفل، فيما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي، ومدير شرطة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومحافظ محافظة المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا .