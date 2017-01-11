أسعار النفط ترتفع في غياب تفاصيل خفض السعودية لإمداداتها

صراحة-وكالات:ارتفع النفط يوم الأربعاء بدعم من تقارير حول تقليص الإمدادات السعودية إلى آسيا لكن المكاسب كانت محدودة بفعل غياب تفاصيل الخفض إلى جانب مؤشرات على زيادة الإمدادات من منتجين آخرين.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش بارتفاع سبعة سنتات عن سعر آخر تسوية.

وبلغ السعر في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.94 دولار للبرميل بارتفاع 12 سنتا.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء وسط أنباء متزايدة عن خفض السعودية أكبر مصدر للخام في العالم إمداداتها قليلا عن الكميات المتعاقد عليها في فبراير شباط بما في ذلك الإمدادات المتجهة للهند وماليزيا.

لكن هناك شكوكا في أن خفض الإنتاج سيكون كافيا لإعادة التوازن إلى سوق عانت من تخمة في المعروض من الخام على مدار العامين الماضيين. وانخفض الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة نحو ستة بالمئة هذا الشهر

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاج البلاد من الخام سيرتفع 110 آلاف برميل يوميا في 2017 ليصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا.

وهناك مبعث قلق آخر وهو المخزونات الأمريكية المرتفعة. ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة أحدث بياناتها يوم الأربعاء.