أمريكا قد لا تسقط أي صاروخ باليستي عابر للقارات تطلقه كوريا الشمالية

صراحة-وكالات:قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن الجيش الأمريكي قد يراقب أي صاروخ باليستي عابر للقارات تختبر كوريا الشمالية إطلاقه ويجمع المعلومات عنه بدلا من أن يدمره طالما أن الاختبار لا يمثل تهديدا.

وأعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد أنها قد تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات في أي وقت ومن أي مكان يحدده زعيمها كيم جونج أون قائلة إن السياسة الأمريكية العدائية هي السبب في تطويرها للأسلحة.

وقال كارتر يوم الثلاثاء في آخر إفادة صحفية له قبل أن تترك إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة في 20 يناير كانون الثاني “إذا كان الصاروخ تهديدا فسيتم اعتراضه. وإذا لم يكن تهديدا فلن نفعل ذلك بالضرورة.”

وأضاف “لأنه قد يكون من مصلحتنا أكثر أن نوفر أولا مخزوننا الاعتراضي وثانيا جمع المعلومات بدلا من (اعتراض الصاروخ الباليستي العابر للقارات) عندما لا يمثل تهديدا.”