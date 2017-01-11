كأس فيصل: انطلاق الجولة الحادي عشر بثلاث مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الحادية عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الخليج
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م
الوقت: 3,10 عصراً
بطاقة المباراة
التعاون – الفتح
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الشباب
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً