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11 يناير, 2017   2277

كأس فيصل: انطلاق الجولة الحادي عشر بثلاث مباريات

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الحادية عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
القادسية – الخليج
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م
الوقت: 3,10 عصراً

بطاقة المباراة
التعاون – الفتح
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الأهلي – الشباب
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً

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