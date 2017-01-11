كأس فيصل: انطلاق الجولة الحادي عشر بثلاث مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الحادية عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الخليج

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م

الوقت: 3,10 عصراً

بطاقة المباراة

التعاون – الفتح

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الشباب

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الأربعاء 11 يناير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً