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11 يناير, 2017   2208

عادل عزت يزور بعثة المنتخب السعودي في أبو ظبي

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صراحة-الرياض:سيجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح يوم غداً الأربعاء حصة تدريبية صباحية على استاد القوات المسلحة بأبوظبي ، بعدها سيمنح المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك لاعبي الأخضر جولة حرة حتى المساء .

زار سعادة رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل محمد عزت مساء اليوم مقر إقامة المنتخب السعودي في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” و تناول وجبة العشاء برفقة البعثة ، بعدها اجتمع بلاعبي الأخضر و أشاد في كلمته للاعبي على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الفترة الماضية مؤكداً على أهمية المواصلة للمضي قدماً لتحقيق الهدف المنشود الذي يتطلع الجميع لتحقيقه ، كما اجتمع سعادة الرئيس بالمدير الفني السيد بيرت فان مارفيك و تم النقاش في عدة ملفات تهتم بمشوار المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

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