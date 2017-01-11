515 منشأة صغيرة ومتوسطة حصلت على تمويلات بضمان برنامج كفالة

صراحة – محمد المحسن : أوضح مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن عدد المنشآت التي استفادت من كفالة البرنامج خلال الربع الرابع من العام 2016م بلغت (515) منشأة صغيرة ومتوسطة، وذلك بإصدار عدد (921) كفالة لتلك المنشآت، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (514) مليون ريال، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج (961) مليون ريال.

وأفاد المهندس المبارك في تصريح صحفي أن قطاع التجارة (تجارة الجملة والتجزئة – تجارة الأدوات والمعدات – تجارة المواد الغذائية) تصدر جميع القطاعات الاقتصادية لإجمالي عدد المنشآت المكفولة خلال الربع الرابع من العام 2016م بنسبة (36%)، يليه قطاع التشييد والبناء (الأعمال الإنشائية – الصيانة والتشغيل – مقاولات فرعية متخصصة) بنسبة (33%)، وقطاع الصناعة بنسبة (11%)، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة (8%)، أما القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته (12%) من إجمالي عدد المنشآت.

وبين أن المنشآت المكفولة خلال الربع الرابع من العام 2016م قد توزعت لتشمل جميع المناطق الإدارية بالمملكة، وتصدرت منطقة الرياض كل المناطق الإدارية بنسبة (39%) من إجمالي عدد المنشآت المكفولة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (25%) والمنطقة الشرقية بنسبة (21%)، أما باقي المناطق الأخرى فمثلت ما نسبته (15%).

الجدير بالذكر أنه ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2006م وحتى نهاية عام 2016م، استفاد من البرنامج عدد (8.933) منشأة صغيرة ومتوسطة، وذلك بإصدار عدد (18.289) كفالة لتلك المنشآت، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (8.925) مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية (17.928) مليون ريال.