مدير شرطة تبوك يقلد عدداً من الضباط رُتبهم الجديدة

صراحة – فيصل القحطاني :اعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم / خالد الغبــان قيام سعادة مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء / محمد بن صعب التميمي بتقليد عدداً من ضباط شرطة المنطقة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وهم كلاً من :

إلى رتبة عميد /

منور بن أحمد العنزي

إلى رتبة رائـد /

حامد بن عواد العطوي

حسن بن محمد عسيري

سعد بن علي الشهري

عطيه بن زيد الصاعدي

سلمان بن عويض السناني

إلى رتبة نقيب /

وليد بن سليمان المسعودي

عاطف بن حمود البلوي

أحمد بن حامد السهلي

أيمن بن خالد البلادي

فوزي بن سالم الرشيدي

عبدالمجيد بن علي الجهني

عبدالرحمن بن عبدالله الجعيـد

متعب بن أحمد الفهيد

مرزوق بن دخيل الشرافاء

إلى رتبة ملازم أول /

فيصل بن تركي السهلي

عبدالرحمن بن عبدالله الحربي

عبدالمجيد بن فايز الطويرقي

مشاري بن محمد الحربي

سعود بن عبدالله السهلي

نواف بن صمهود العتيبي

عيد بن مطلق البلوي

ياسر بن عبدالله العتيبي

عبدالله بن زامل الحربي

خالد بن نايف الثبيتي

وقد هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد من العطاء.