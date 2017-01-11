أعضاء جمعية إرشادي يزورون الأمير سلطان بن ناصر بالتخصصي

صراحة – محمد المحسن : زارت الجمعية الخيرية للإرشاد وتنمية الأسرة”إرشادي” رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، الذي يرقد حالياً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وحضر الزيارة نائب الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، وصاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر.

وقد قدم وفد الجمعية برئاسة الأستاذ خالد الرفاعي المشرف العام على الجمعية والفريق الإداري المصاحب تهاني الجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بمناسبة تماثله للشفاء بعد الوعكة الصحية التي ألمت به .

وأشاد الرفاعي بما تجده الجمعية من متابعة ودعم وإشراف مباشر من سموه، وتوجيهاته وإسهامات سموه في الإرشاد الأسري حيث كان لها دور مؤثر وكبير لاحتواء الأسر وتقديم يد العون والمساعدة من الدورات التدريبية والاستشارات الإرشادية، والمساعدات المالية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة والدخيلة على المجتمع السعودي، وأكد أن هذه الرعاية والاهتمام منطلقة من ديننا الحنيف وهي ديدن قيادتنا الرشيدة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعه بالصحة والعافية ويجعل ما قدمه للوطن والمجتمع في ميزان حسناته.

من جانبه نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة بالدعم المادي والمعنوي المستمر الذي تتلقاه الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر وتوجيهاته باحتواء الأسرة، وترجمة التوجه الحكومي لدعم الأسرة ماديا ومعنوياً، ومشاركة الجمعية في توفير السكن والتوظيف والزواج وحل المشكلات وإجراء البحوث والدراسات مع الجهات الحكومية والهيئات الخيرية