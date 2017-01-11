“مرور الرياض” يلقي القبض على المفحطين على إمتداد طريق الملك خالد

صراحة – خالد الحسين : تمكن مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة في قسم البحث والتحري من القبض على قائدي السيارات الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر لهم في وسائل التواصل الإجتماعي وهم يمارسون التفحيط على إمتداد طريق الملك خالد حيث قاموا بترويع سالكي الطريق وكادوا أن يتسببوا بعدة حوادث مرورية وقد تم متابعة المقطع ورصد جميع المركبات الظاهرة وعلى ضوءه تم جمع المعلومات عن قائدي تلك المركبات حتى تم بفضل من الله القبض عليهم جميعاً وتم إيداعهم التوقيف تمهيداً للتحقيق معهم ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهم والتي تقضي بإيقافهم المدة المقررة وتحرير المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

الإدارة العامة للمرور تحذر كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق الهدف المنشود الا وهو السلامة العامة للجميع