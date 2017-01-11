أمانة الاحساء : ضبط عمالة تُسوّق مواد محظورة في مركبة

صراحة – نواف العايد :كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة وتواصلاً لحملاتها التفتيشية الصحية المجدولة ضبطت عمالة من الجنسية الاسيوية تقوم ببيع وتوزيع مواد محظورة ( السويكة ،البان الهندي ، التنباك ) بواسطة مركبة معدة بطريقة تقليدية وفي ظروف بيئية ملوثة بحيث يتم مزج مكونات مجهولة ولاتحمل أي بيانات تصنيع وكل ذلك يتم في داخل المركبة ، وفق ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي أشار الى انه تم حجز المركبة ومصادرة واتلاف المضبوطات وتطبيق الإجراءات الجزائية بحق المخالفين ، مشيراً الى ان لهذه المواد المحظورة مخاطر واضرار صحية على الانسان وكذلك ماتسببه من تشويه بصري للبيئة ومظهر غير حضاري بالتصبغات الملونة على ارصفة الطرقات وغيرها .

من ناحية أخرى وامتداداً لخطط الأمانة في المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة تتواصل حملات وكالة الخدمات في الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية وفق الخطط المجدولة للعام الحالي 1438هـ عبر الفصول الزمنية المحددة لذلك ، حيث افاد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث انه ومن ضمن الخطط المسبقة لفرق المتابعة الصحية في الأمانة ، فقد تم تخصيص خطة سنوية تتضمن القيام بحملات تفتيشية مستمرة يتم التركيز فيها على تكثيف جولات الرقابة على منشأت الصحة العامة ومنافذ تحضير وبيع وتداول الأغذية وتأثرها حسب فصول السنة ، اضافةً الى الأنشطة الصحية الأخرى ، وذلك لضمان سلامة مايُقدم من أغذية وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشأت والعاملين في محلات الصحة العامة.

يُشار الى ان امانة الاحساء خصصت وسائل تواصل عدة لتلقي ملاحظات وبلاغات المواطنين والمقيمين عبر ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” 0548368888″).