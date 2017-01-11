أمانة الشرقية تحظر استخدام أجهزة الليزر في المنشئات النسائية

صراحة – محمد المحسن : حذرت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة النسائية ، من استخدام أجهزة الليزر في الصالونات النسائية، مشددة على تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين، فيما اكد مدير عام العلاقات والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة الشرقية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان في «تصريح صحافي» :”حظر استخدام أجهزة الليزر داخل المنشئات النسائية، لافتا إلى تكثيف الإدارة العامة النسائية لأعمال الرقابة داخل تلك المنشئات لرصد المنشآت المخالفة، وتصحيح أوضاعها فوراً.

وأوضح الصفيان :” في حال رصد مخالفة استخدام اجهزة أزالة الشعر بالليزر داخل المنشئات النسائية، يتم مصادرتها فورا، وتطبيق لائحة الجزائات والغرامات في حق المنشاة المخالفة والتي تصل إلى الإغلاق أحيانا .

من جهته أوضح الصفيان ، في الإحصائية الأخيرة للإدارة العامة النسائية ، تم رصد ٩٣٣ مخالفة متنوعة ، خلال جولات الإدارة النسائية ممثلة في المراقبات وذلك خلال العام الهجري الماضي، و التي استهدفت منشآت نسائية في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوّهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة. لافتا إلى أن الإدارة من خلال جولاتها الرقابية تهدف الى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملات ، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع»،

وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، بعضها تعاني من سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع، مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية، مُطالباً في الوقت نفسه النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أيّ أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظة.

كما حذر المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية الاستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان جميع النساء من التعامل مع تجار الشنطة والباعة المتجولين والذين يروجون بضائع قد يكتنفها الغموض او منتهية الصلاحية او مضاف عليها بعض المواد التي قد تتسبب في امراض جلدية خطيرة نتيجة لهذه المستلزمات النسائية وخاصة المساحيق منها والكريمات والتأكد من شهادة المصدر واسم المنتج وتاريخه واقتنائها من مصادرها.

ودعا الصفيان، المستفيدات من المنشئات النسائية لإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية