أمانة المدينة تستضيف اللقاء الخامس لمدراء تقنية المعلومات لأمانات المملكة

صراحة – نواف العايد : استضافت أمانة منطقة المدينة المنورة اللقاء الخامس لمدراء تقنية المعلومات في أمانات مناطق ومحافظات المملكة بحضور مدير عام مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور ابراهيم عبدالله. وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للحضور من قبل مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس وليد بركات الذي أكد أن اللقاء يبحث سبل التكامل والتشارك في المعلومات وتبادل الخبرات بين الوزارة والأمانات ، وذلك عبر ” بوابة بلدي”. وذكر مدير عام مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور ابراهيم عبدالله أن اللقاء ناقش العديد من المواضيع التي تختص بالخدمات البلدية الإلكترونية مثل منصة التفاعل الجماهيري ” بوابة بلدي ” والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة. وتقوم بتوحيد جهود الأمانات في تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين ، بالإضافة لمشروع ربط بيانات المشاريع والميزانية بالقاعدة المركزية للأمانات ، ومشروع الرخص المهنية الفورية والتي ستطلقها الوزارة من خلال ” بوابة بلدي ” والتي هي ضمن مبادرات وبرامج التحول البلدي التي تهدف إلى تحويل القطاع البلدي إلى قطاع داعم ومساند لكافة القطاعات ومحرك للتنمية الحضرية في جميع مناطق ومدن وقرى المملكة من حيث اصدار الرخص الفورية لبعض الأنشطة التجارية. واختتم بركات حديثه أن مثل هذه اللقاءات تهدف لمواكبة تطورات التقنية الحديثة ، وكذلك تناقل الخبرات والعمل بجودة عالية.