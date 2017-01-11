فلكية جدة : ” الزهرة ” في استطالته العظمى الشرقية.. الخميس

صراحة – فيصل القحطاني : تفيد الجمعية الفلكية بجدة ان كوكب الزهرة يصل استطالته العظمى يوم الخميس 12 يناير 2017 بسماء السعودية والمنطقة العربية حيث سيكون في اقصى مسافة زاوية 47 درجة شرق الشمس ويشاهد بالأفق الغربي مع الانتقال نحو بداية الليل .

هذه الظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون اجهزة رصد خاصة فكوكب الزهرة ثالث المع جسم بقبة السماء بعد الشمس والقمر ونظرا لان الكوكب بعيد حاليا عن موقع غروب شمس فهو يبقى مشاهدا في السماء لبضعة ساعات بعد بداية الليل.

كوكب الزهرة ثاني كوكب من حيث البعد عن الشمس ويدور حولها داخل مدار الأرض ما يعني بان هذا الكوكب لا يمكن أن يقابل الشمس في سماء الأرض مثل القمر عندما يكون في طور البدر المكتمل.

وعند رصد الكوكب من خلال تلسكوب صغير سوف يظهر نصف قرصه مضاء بنور الشمس والسبب في ذلك ان الزهرة عندما يكون في استطالته العظمى يصنع زاوية بمقدار 90 درجة مع الارض والشمس .

ويجب التأكيد سيكون من الأفضل رؤية قرص الزهرة من خلال التلسكوب قبل بداية الليل وذلك قبل ان يصبح في قمة سطوعه ويؤثر وهج ضوءه على عملية الرصد التلسكوبية .

من ناحية اخرى وفي الوقت الحالي يوجد كوكبين بالقرب من الزهرة وهما المريخ الذي يبدو بلون احمر خافت اعلى الزهرة ومشاهد بالعين المجردة عند بداية الليل طوال شهر يناير الجاري .

اما الكوكب الاخر فهو نبتون الذي سيكون في حالة اقتران مع الزهرة ، الا ان نبتون غير مشاهد بالعين المجردة مطلقا لذلك هناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية لرؤية نبتون ومع ذلك سيكون هناك صعوبة لرؤية نبتون بسبب وهج ضوء الزهرة حيث سيفصل بين الكوكبين نصف درجة سماوية فقط .

وسيكون من السهل عند توجيه المنظار الثنائي العينية نحو الزهرة رؤية النجم ” لامبدا الدلو ” وهو نجم من المرتبه الرابعة في نفس مجال الرؤية مع الزهرة .