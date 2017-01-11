الخطوط السعودية تنال جائزة التميز في حقيبة الترفيه الجوي للأطفال

صراحة – خالد الحسين : نالت الخطوط السعودية جائزة التميز في حقيبة الترفيه الجوي للأطفال, ضمن جوائز ستيرلينغ فن (sterling fun ), التي تقدمها مؤسسة تيلي ويج Tillywig الكندية المتخصصة في تقييم منتجات الترفيه الخاصة بالأطفال على مستوى العالم، وذلك عن منتج “السعودية المتمثل في الحقيبة الترفيهية التي تقدم للأطفال المسافرين على رحلاتها الدولية.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الدكتور فهد الجربوع، أن الجائزة تعد تقديراً لجهود الخطوط السعودية المتوالية في تطوير منتجاتها وتحسين خدماتها، إضافة إلى أنها مقدمة من مؤسسة عالمية متخصصة في تقييم منتجات تعليم وترفيه الأطفال.