مؤسسة النقد تسمح لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بإصدار وثائق تأمين المركبات

صراحة – فيصل القحطاني : سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات, وإصدار وثائق تأمين المركبات اعتباراً من اليوم.

وقالت مؤسسة النقد في بيان صحفي أصدرته اليوم :” إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 28 / 2 / 1438هـ الموافق 28 / 11 /2016م المتضمن منع شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني من قبول مكتتبين تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة اعتباراً من تاريخ 29 / 2 / 1438هـ الموافق 29 / 11 / 2016م, تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات, وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات, وذلك بعد أن عالجت الشركة الملاحظات القائمة عند الإيقاف وطوَّرت نظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات وشكاوى العملاء”.