العمل: تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها بوحدة الحماية في مكة

صراحة – محمد المحسن : كشف المتحدث الرسمى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل انه تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وقد اكد انه سيتم إخضاعها للكشف الطبي.

واضاف ابا الخيل “طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك.

يذكر انه قد انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “وسم #ام_تريد_بنتها_بحضنها” بعد نشر إحدى المغردات مقطع فيديو لشخص يضرب طفلة رضيعة، وسط تفاعل كبير من المغردين في المملكة ومطالبات بإرجاع الطفلة إلى أمها، ومعاقبة الشخص المسيء.