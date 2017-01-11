أكثر من 500 فرصة وظيفية بمعرض التوظيف بالرياض

صراحة – خالد الحسين : افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد محمد الزهراني اليوم معرض التوظيف الذي نظمته الكلية التقنية بالرياض،وذلك بمشاركة 29 جهة حكومية وأهلية اتاجت أكثر من 500 فرصة وظيفية.

وأوضح الدكتور الزهراني أن مثل هذه اللقاءات تمثّل الشراكة الحقيقية مع قطاع الأعمال مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم ركائز الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً إلى أنه من أهم مؤشرات الأداء التي تعمل عليها المؤسسة قياس مستوى توظيف خريجي الوحدات التدريبية.

وأكد نائب محافظ المؤسسة أن الطموح لا يتوقّف عند توظيف الخريجين بل يتجاوز ذلك إلى بناء شراكات في التدريب على رأس العمل، منوهاً إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين المؤسسة والعديد من القطاعات.

من جهته أكد عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الغانم أن الكلية اعتادت، وضمن مهامها الاستراتيجية وتحديداً مهام مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية إقامة شراكات مهمة من أجل المساهمة في ايجاد فرص وظيفية لخريجيها بما يتناسب مع برامجها التدريبية وتخصصاتها في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

ويأتي هذا المعرض حسب الدكتور الغانم متلائماً مع رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تجاه تأهيل اليد السعودية العاملة والمدربة مهنياً وتقنيا ، وبكفاءة، من أجل تلبية احتياج سوق العمل، مؤكداً على العمل الدائم من أجل تطوير البرامج التدريبية للوفاء باحتياجات السوق، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً على استقطاب خريجي الكلية.

وأشاد الدكتور الغانم بالجهات المشاركة مثمناً دورهم كشركاء نجاح دائمين ، مُهيباً بجميع المتوقع تخرجهم البحث من خلال المعرض عن الفرص الملائمة خصوصاُ أن معظم العروض الوظيفية المقدمة تعتبر فرصاُ مهيأة ومجزية إذ تتراوح الرواتب الشهرية بين 4500 إلى 9500 ريال.

من جهته أكد النائب التنفيذي للموارد البشرية بشركة عبداللطيف جميل المهندس خالد القرني في كلمة المشاركين على سعيهم كشركاء لبناء جسور تواصل للاستفادة من النجاحات التي تحققها الكلية التقنية في التدريب ما يؤهل هؤلاء الخريجين لإثبات وجودهم وأحقيتهم في المشاركة لبناء مستقبل واعد لليد التقنية السعودية.

و أوضح مدير مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية المهندس سلطان الصنيع أنه انطلاقا من التزام الكلية بمفاهيم قياس الأداء ومتابعة لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية المشاركة الفاعلة في برنامج التحول الوطني 2020 بما يحقق الغايات الأساسية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم سوق العمل بكفاءات وطنية بأعلى المستويات من التدريب والتأهيل التقني ، يأتي دور مركز التنسيق الوظيفي للربط بين مخرجات الكلية و قطاعات الأعمال مما سيساهم بحول الله في تحقيق مؤشرات الأداء والمشاركة في توجيه الخريجين لسوق العمل بيسر وسهولة ابتداء من التدريب التعاوني حتى جلوس الخريج على كرسي العمل الذي يليق به ، بتوجيهه وظيفياً للقطاع العام أو الخاص أو لريادة الأعمال لمن ينوي التوجه لتكوين منشآت صغيرة أو متوسطة.