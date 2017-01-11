مجلس الشورى ينظم لقاءين لأعضاء المجلس في دورته السابعة

صراحة – فيصل القحطاني : عقد مجلس الشورى يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين لقاءين لأعضاء المجلس في دورته السابعة ، حيث عقد اللقاء الأول برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وتناول محورين أولهما شرح لنظام المجلس ولوائح وقواعد وآليات أعمال المجلس قدمه الأمين العام المكلف خالد الضبيبان، فيما تناول المحور الثاني المهارات البرلمانية قدمه عضو المجلس محمد العجلان.

وفي اللقاء الثاني الذي عقد يوم الثلاثاء برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان تم تناول محورين أولهما الدبلوماسية البرلمانية كداعم رئيس للسياسة الخارجية في المملكة وشرح هذا الدور معالي عضو مجلس الشورى الدكتور خالد الجندان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، والدكتور عبدالكريم الدخيل من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ، فيما تناول المحور الثاني الإعلام والشورى( الشراكة والتكامل) والمراسم والبروتوكولات الدبلوماسية وقدم هذا المحور عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالمحسن المارك، ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابق عبدالوهاب الفايز، والمتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا ، ومدير عام العلاقات والمراسم في المجلس عمرو الماضي.

وقد دار خلال اللقاءين نقاش بين أعضاء المجلس ورئيسي اللقاءين والمتحدثين فيهما حول عدد من النقاط في الموضوعات الرئيسة للمحاور.

وهدف المجلس من هذين اللقاءين إلى إحاطة الأعضاء بكافة النظم والقواعد والإجراءات التي تحكم العمل في المجلس ، والدور الدبلوماسي الذي يمارسه المجلس لدعم السياسة الخارجية للمملكة .