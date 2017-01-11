معهد الحرم المكي يعلن عن موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول

صراحة – محمد المحسن : أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف عن موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437- 1438هـ، لعموم الطلاب المنتظمين والمنتسبين في جميع المراحل الدراسية, وذلك يوم الأحد القادم .

وأوضح مدير معهد الحرم المكي الشريف عبد الرحمن بن سعد الشهري, أن موعد الحضور سيكون الساعة السابعة صباحاً، وموعد بداية الاختبار السابعة والنصف صباحاً وذلك لطلاب المرحلة المتوسطة، وطلاب المرحلة الثانوية موعد الحضور الساعة التاسعة صباحاً، وموعد بداية الاختبار الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وأكد مدير المعهد ضرورة التزام جميع الطلاب بهذه المواعيد، و إحضار جميع الأدوات اللازمة للاختبار.