تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران

صراحة – نواف العايد :أوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور انه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة العمل في الفترة المسائية ارتفع عدد المرضى الذين تم خدمتهم الي 160 مريض في الأسبوع و انخفاض معدل انتظار المواعيد للمرضى الى 45 يوماً خلال الأسبوعين الأولى من التطبيق موضحا انه خلال الشهرين القادمة سيكون معدل انتظار المرضى في انخفاض تدريجي بإذن الله.

وذكر مدير المستشفى أ.يحيى آل مهذل أن العمل جاري على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في أقسام مختلفة بالمستشفى مثل العيادات الخارجية والعيون والسكري وغيرها من الأقسام التي تتطلب سرعة في الخدمة وانه يتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته و وقت موعده لدى العيادة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين

مضيفآ أن معدل الحالات أسبوعيا قبل تطبيق الآلية الجديدة يصل إلي 90 حالة و المواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.