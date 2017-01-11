وجهاء مدينة بريدة يزورون شرطة القصيم ويلتقون باللواء الطالب



صراحة – فيصل القحطاني : زار وفدٌ من أعيان ووجهاء مدينة بريدة صباح الأمس الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٢هـ مديرية شرطة منطقة القصيم ، والتقوا خلالها بمدير شرطة المنطقة اللواء / بدر بن محمد الطالب وقدموا له التهنئة بعد نيله الثقة الكريمة بتمديد خدماته لعامٍ قادم ..

تلا ذلك جولة داخلية بمقر المديرية اطلعوا خلالها على أحدث الأنظمة والتقنيات والتجهيزات الفنية في غرفة العمليات الموحدة وإدارة الأدلة الجنائية ..

ثم استمعوا لعرضٍ موجز عن دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وما حققته شرطة منطقة القصيم من نجاحاتٍ في هذا المجال ..

وفي ختام الزيارة قدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة المنطقة على مالقوه من حفاوةٍ واستقبال ، متمنين لمنسوبي الأمن المزيد من التقدم والعطاء ..