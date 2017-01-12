فريق طبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يستئصل ١٧ ورماً ليفياً من رحم اربعينية

صراحة – خالد الحسين : نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في استئصال ١٧ ورماً ليفياً من رحم سيدة سعودية تبلغ من العمر ٤٠ عاماً .

وقال رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل قائد الفريق الطبي للعملية الدكتور عبدالرحمن بن وائل اليحيي : إن المريضة راجعت العيادات الخارجية بالمستشفى بسبب عقم ثانوي ، ولديها طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وقد حملت به عن طريق الحقن المجهري أو ما يعرف بتقنية طفل الأنابيب , وبسبب وجود عائق لحدوث الحمل الطبيعي راجعت المستشفى من أجل محاولة الحمل مرة أخرى عن طريق هذه التقنية.

وأضاف ” وبعد الكشف الطبي على السيدة اتضح وجود أورام ليفية في رحمها مما دفعها إلى استئصال هذه الأورام الليفية قبل محاولة الحمل مرة أخرى عن طريق تقنية الأنابيب” , موضحا أنه تم استئصال هذه الأورام وذلك عبر ثلاثة فتحات فقط في جدار الرحم لتفادي النزيف في عملية جراحية ناجحة دون اللجوء إلى نقل دم أثناء وبعد العملية , مشيراً الى أن هذه العملية تكللت بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

يذكر أن فرصة الحمل عن طريق الحقن المجهري تقل بمعدل 50% إذا كان لدى المرأة أورام ليفية بالرحم , وعليها استئصال الأورام أولاً .