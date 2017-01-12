الكلية التقنية العالمية بأملج تعلن استمرار القبول للفصل الثاني

صراحة – محمد المحسن :أعلنت الكلية التقنية العالمية “موندراجون وينتك” للبنين بمحافظة أملج , عن استمرار فترة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام الدراسي الحالي ، في جميع التخصصات التي تقدمها الكلية بهدف إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التقنية .

وأوضحت الكلية أن القبول سوف يكون على الرابط http://ic.edu.sa ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و من في حكمه , أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة خلال الثلاث سنوات الماضيةوأن لا يزيد عمر المتقدم عن (30 ) عاماً , وأن لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرا حاليا في نفس البرنامج , وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها , وأن لا يكون موظفاً أو أن يكون لديه موافقة من جهة العمل.

وأكدت الكلية أن المؤهل الذي يحصل عليه المتدرب بعد التخرج هو ” الشهادة الجامعية المتوسطة” كما يحصل المترب فترة الدراسة بالكلية على مكافأة شهرية مقدارها “990” ريالا شهرياً , وجائزة المؤسسة للمتدرب المثالي انتظام 2000 ريال.