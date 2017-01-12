نتائج الجولة التاسعة بدوري الناشئين لكرة القدم

صراحة – نواف العايد : واصل فريق النصر صدارته لدوري الناشئين لكرة القدم بعد فوزه على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم في الجولة التاسعة من المسابقة .

وفاز فريق الهلال على القادسية بثلاثة أهداف دون رد ، وتغلب فريق الاتفاق على عرعر بهدفين دون رد ، وفاز الأهلي على هجر بأربعة أهداف دون رد ، وتعادل فريق التعاون مع الرائد بدون أهداف ، فيما فاز فريق الاتحاد على الفتح بهدفين مقابل هدف .

ومع ختام الجولة يستمر النصر في صدارة الفرق بـرصيد 24 نقطة ، يليه الأهلي ثانيا بـ 19 نقطة ، بفارق الأهداف عن الهلال الثالث ، والاتحاد الرابع ، وخامسا هجر بـ 15 نقطة ، وسادسا الشباب بـ 14 نقطة ، وسابعا الاتفاق بـ 12 نقطة ، وجاء بالمركز الثامن القادسية بـ10 نقاط ، والتاسع الرائد بـ 8 نقاط ، وفي المركز العاشر الفتح بـ 7 نقاط ، والحادي عشر عرعر بـ 4 نقاط ،والثاني عشر والأخير التعاون بنقطتين .