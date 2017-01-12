افتتاح مركزاً لمهارات الإنعاش القلبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل



صراحة – فيصل القحطاني : افتتح مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ،مركزاً لمهارات الإنعاش القلبي، يُقدم من خلاله دورات تدريبة والمعتمدة من جمعية القلب السعوديه ،كما تم تقديم دورة BLS.

وقال الدكتور عايض القرني مدير الشؤون الاكاديمية ،بأن المركز بدأ في تقديم دورات الانعاش القلبي الاساسي لمنسوبي المستشفى وكذلك الملتحقين من خارجه .

وتابع بأن الإنعاش القلبي الرئوي هو عملية إسعافية طارئة يقوم بها الشخص المسعف في محاولة للحفاظ على وظائف الدماغ سليمة حتى يتم اتخاذ مزيد من التدابير لاستعادة عفوية الدورة الدموية والتنفس لإنقاذ حياة المصاب .

وقدم القرني شكره لمدير المستشفى ومدير إدارة التدريب والابتعاث بصحه الرياض على جهودهم و دعمهم المستمر .