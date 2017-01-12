مركز تدريب الجوازات يختتم الدورة الحتمية الثانية عشر للأفراد منسوبي السجون

صراحة – نواف العايد : نيابة عن سعادة مدير عام الجوازات اللواء / سليمان بن عبدالعزيز اليحيى رعى سعادة العقيد . د. صالح بن سعد المربع مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري حفل تخريج الدورة الحتمية الثانية عشر للأفراد من منسوبي المديرية العامة للسجون في مركز تدريب الجوازات وعددهم (332) وقد بدأ الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم تلاءها المتدرب وكيل رقيب /حمود بن ناصر الشهراني ،ثم أعقب ذلك كلمة ألقاها سعادة قائد المركز العقيد . د. إبراهيم بن عبدالعزيز اللحيدان نوه فيها إلى ما يجده قطاع التدريب العسكري بوجهاً عام من إهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله تعالى ، كما أشاد بالتعاون القائم بين المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للسجون في المجال التدريبي بناء على توجيهات سعادة مدير عام الجوازات والتي كانت بداية ثمراتها بتاريخ 3/8/1435هـ ولا تزال مستمرة حتى تاريخه حيث تم إنجاز 24 دورة حتمية وحتمية تنشيطية أستفاد منها عدد (2404 ) متدرب من أفراد المديرية العامة للسجون،ثم أعقب ذلك كلمة سعادة مدير الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للسجون العقيد / عبدالله بن علي النفجان نوه فيها بالتعاون القائم بين المديرية العامة للسجون والمديرية العامة للجوازات كما أشاد بالمستوى التدريبي المتميز للمركز و التي يجدها متدربيهم من الناحية التعليمية والميدانية، ثم بعد ذلك إستأذن قائد الطابور العسكري ملازم أول / محمد بن عثمان عارف لبدأ العرض العسكري للخريجين ، ثم أعقبه كلمة مدير شعبة التعليم بالمركز العقيد/ عبدالقادر بن عبدالله العبدالقادر والتي أوضح فيها أن هذه الدورة الثالثة التي يتم عقدها لمنسوبي المديرية العامة للسجون منذ إنطلاقة البرنامج التدريبي لهذا العام 1438هـ وأن الملتحقين بهذه الدورة قد أمضوا في المركز ثلاثة أسابيع من الإعداد والتأهيل في الجانب التعليمي و شارك في تقديمه مدرسين من منسوبي المديرية العامة للسجون في مواد القرآن الكريم وأنظمة السجون ومهارات التعامل مع السجناء ونقلهم ، بينما تولى منسوبي المركز التدريب الميداني إضافة إلى الإشراف الإداري، كما أعلن عن إجتياز جميع الملتحقين الدورة بنجاح ولله الحمد، ومن ثم تم تكريم المتميزين من الطلبة وعدد من المشاركين في تدريب تلك الدورة وهم النقيب / وليد بن عبدالله الزير ووكيل رقيب / عائض بن سفر العواشز وكيل رقيب / شنان بن مسفر آل ظافر، وبعد ذلك قدم مدير الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للسجون درع تذكاري لراعي الحفل العقيد . د. صالح بن سعد المربع ،ثم ألقى سعادته كلمة ختامية أوضح فيها ما تمر فيه المديرية العامة للجوازات من تقدم في مجال التدريب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله تعالى كما أشار إلى متابعة سعادة المدير العام وتوجيه المستمر بالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية فيما يخدم المصلحة العامة تحت مظلة وزارة الداخلية، ثم ختم الحفل بالسلام الملكي