الأخضر يواصل تدريباته في معسكر أبوظبي

صراحة – فيصل القحطاني : واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م . و عمد المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية و عمد في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت النادي الصحي على تنفيذ عدداً من التمارين اللياقيه برفقة المعد البدني بعدها تمارين تقوية باستخدام أحدث أجهز التقوية .

وفي الحصة التدريبية المسائية ركز السيد بيرت فان مارفيك على الجزء التكتيكي حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير من مسافات متنوعة ليشرع بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تطبيق تمرين الاستحواذ باستخدام ثلاثة مجموعات و اختتمت الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل الملعب .

على صعيد متصل شارك اللاعب سامي النجعي في التدريبات الجماعية مع زملائه من الحصة التدريبية الصباحية ، فيما لم يكمل اللاعب ياسر المسيليم الحصة التدريبية المسائية لشعوره بألم في كاحل قدمه ليكتفي بتمارين خاصة في النادي الصحي .

تدريبات الأخضر

سيجري المنتخب السعودي يوم غداً الجمعة حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة الخامسة مساءً .

كادش و آل فتيل يتحدثا

أكد مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسن كادش على القيمة الفنية المستفادة من معسكر أبوظبي قائلاً : المعسكر يأتي في توقيت جداً مهم لكسر المدة الطويلة ما بين الدور الأول و الدور الثاني ناهيك بأنه ساهم بشكل كبير في تنمية القيمة الفنية للمجموعة عبر التمارين المكثفة التي شاركنا فيها طوال الفترة الماضية لذلك العائد الفني لنا كلاعبين و للمجموعة جداً كبير . و عن مشاركته الدولية الأولى رد قائلاً : الحمد لله و الشكر لله فأنا و زملائي رهن إشارة المدير الفني متى ما احتاج لنا في المواجهات القادمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

تحدث مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد ال فتيل عن معسكر أبوظبي قائلاً : معسكر ذو قيمة فنية عالية استفدنا منه جميعاً و ساهم بكل تأكيد لنكون أكثر جاهزية للفترة القادمة التي تشكل أهمية كبيرة لذلك كان الإعداد بنفس حجم أهمية المرحلة القادمة . و أضاف ال فتيل قائلاً : سنواصل العمل و التركيز العالي من أجل الخروج بفائدة عالية من معسكر أبوظبي و نحقق الأهداف المرسومة من المدير الفني .