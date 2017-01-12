التعليم تفتح باب التسجيل للابتعاث في تخصص “طيران هليكوبتر”

صراحة – الرياض : أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “وظيفتك وبعثتك” لمرحلة البكالوريوس في تخصص “طيران هليكوبتر ” ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأربعاء 1438/4/20هـ.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية برنامج “وظيفتك وبعثتك” التي وقعتها وزارة التعليم مع وزارة الداخلية ، من أجل إتاحة الفرصة للاستفادة من المقاعد المخصصة للإبتعاث في درجة بكالوريوس تخصص “طيران هليكوبتر”.

وتضمنت الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس (طيران هليكوبتر) الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها ، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها ، والحصول على درجة لا تقل عن 65% في إختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT)، حيث لن يقبل اختبار بديل عن هذين الاختبارين ، وتشمل الشروط أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1437/1436هـ ولا يقبل غير ذلك ، ــوألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ، ولا يزيد على 20 سنة، حسب بطاقة الهوية الوطنية ، وأن يلتزم بالعمل ضمن قطاع وزارة الداخلية بعد تخرجه .