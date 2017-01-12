نقل موظفي الصحة المدرسية من التعليم للصحة قبل التاسع من رجب المقبل

صراحة – الرياض : حددت اللجنة المشكلة من وزارات ( الخدمة المدنية ، الصحة ، التعليم) يوم الخميس 9-7-1438ھ آخر موعد للرفع بالتقرير النهائي إلى اللجنة المركزية الخاصة بنقل جميع الموظفين في الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة والذي يشمل نقل الوظائف الشاغرة والمشغولة ( الصحية ، والإدارية ، وبند العمال، والمستخدمين) من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية وفقاً للقوائم التي ستعلن عنها اللجنة المركزية ، ويشمل النقل استلام وتسليم كافة المتعلقات بها من مباني ، وسيارات ، وأدوية ، وأثاث ، وتجهيزات طبية وغير طبية ، وملفات ، ووثائق إلى وزارة الصحة .

ودعت اللجنة مساعدي مديري عام الشؤون الصحية للصحة العامة ، تمكين جميع الموظفين المنقولين من إدارات التعليم من مباشرة أعمال وبرامج الصحة المدرسية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية تفادياً لأي خلل في الخدمات والبرامج المقدمة من الصحة المدرسية ، على أن يتم توجيههم وفقاً لرغباتهم في حدود نطاق إشراف القطاع الصحي على الوحدة الصحية اعتباراً من تاريخ 8/5/ 1438هـ وتنتهي إجراءات إخلاء طرفهم بشكل جماعي من إدارات التعليم في مده أقصاها شهرين .