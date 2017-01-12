التعليم تبدأ تطبيق الضوابط المنظمة لاختبارات اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الحالي

صراحة – الرياض : تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية و فقا للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي اعتمدها مؤخراً معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وثمّن وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي لمعالي الوزير اعتماد الضوابط و اللوائح التفسيرية لها ، مبيّنا أن هذه الضوابط تأتي انطلاقا في إطار سعي وزارة التعليم إلى تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

و قال الحارثي إن الوزارة وفرت سلاسل لغة إنجليزية عالمية بنيت وفق إطار عالمي في مجال تعلم و اكتساب اللغة الإنجليزية بما يحقق متطلبات المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه السلاسل متكاملة بمواد مصاحبه سمعية و تفاعلية و ورقية، و لأهمية قياس مهارات ما يتعلمه الطالب فقد عممت الوزارة على جميع المدارس ومنذ بداية الفصل الدراسي الجاري جميع الضوابط العامة التي من أبرزها توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظاميها ( الفصلي والمقررات ) لاعتماد تطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1438/1437هـ ، وأضاف الحارثي أن الوزارة ممثلة بوكالة المناهج أبلغت إدارات التعليم كافة بجميع اللوائح التفسيرية للعمل وفقها.

وأبان د. محمد الحارثي أن الضوابط الجديدة استحدثت اختبار للاستماع يطبّق للمرة الأولى في هذا العام متطلعاً إلى أن الهدف المنشود منه، وأشار إلى أن درجات اختبار الاستماع سوف توزع على بقية فقرات مهارتي القواعد والمفردات بالنسبة لطلاب و طالبات العوق السمعي.

وأكد د.الحارثي أهمية إرسال المرئيات والمقترحات التي يتم رصدها خلال تطبيق هذه الضوابط والتي ستساعد في تطوير الأداء وتقييمه على أن ترسل إلى مشروع تطوير اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للمناهج بوكالة الوزارة للمناهج.