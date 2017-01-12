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12 يناير, 2017   2921

لجنة بمجلس الشيوخ تقر استثناء يسمح لماتيس بشغل منصب وزير الدفاع

الجنرال البحري المتقاعد جيمس ماتيس يغادر بعد أن أدلى بإفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في مقر الكونجرس في واشنطن يوم الخميس. تصوير جوناثان إيرنست - رويترز.

صراحة – وكالات : أيدت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس استثناء يسمح لجيمس ماتيس بتولي منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب برغم أنه تقاعد كجنرال بالبحرية في 2013.

وصوتت اللجنة بأغلبية 24 صوتا مقابل ثلاثة لصالح استثناء من قانون بشأن السيطرة المدنية على الجيش الأمريكي يمنع ماتيس من تولي المنصب لسبع سنوات بعد انتهاء خدمته الفعلية. والأعضاء الثلاثة الذين صوتوا بالرفض ديمقراطيون.

ولا يزال الاستثناء بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ بكامل هيئته وموافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب فضلا عن موافقة مجلس النواب بكامل أعضائه أيضا حتى يتسنى لماتيس أن يشغل منصب وزير الدفاع إذا تأكد ترشيحه للمنصب.

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