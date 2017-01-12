المسحل يزور الفيفا ويلتقي أمين محكمة كاس

صراحة – الرياض : يقوم نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الاستاذ ياسر المسحل بزيارة لمقر الفيفا في زيوريخ يوم الثلاثاء القادم حيث يعقد إجتماعاً مع مدير الادارة القانونية لدى الاتحاد الدولي لبحث تطوير سبل التعاون فيما يخص المواضيع المتعلقة بالاتحاد السعودي لكرة القدم و الاندية السعودية وأي قضايا معلقة لدى الفيفا وسيكون الاجتماع بحضور ممثلين من لجنة اوضاع اللاعبين و لجنة الانضباط بالفيفا .

يسبق ذلك اجتماعا مع أمين عام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في مقر المحكمة في لوزان لمناقشة ذات المواضيع.

يذكر أن مجلس ادارة الاتحاد السعودي قد قام بتكليف نائب رئيس الاتحاد بتشكيل غرفة عمليات تختص بدعم ومتابعة قضايا الاندية السعودية لدى الفيفا ومحكمة كاس في اجتماعه المنعقد الاسبوع الماضي.