الداخلية الليبية تعلن سيطرتها على جميع المقار الحكومية التي حاول مسلحون اقتحامها بطرابلس

صراحة – وكالات : أعلن المتحدث باسم قوات الردع الخاصة التابعة للداخلية الليبية، أشرف الثلثي، أن قوات الردع تمكنت من السيطرة على جميع المقار الحكومية التي حاول مسلحون اقتحامها في طرابلس، صباح الخميس.

وقال الثلثي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “تشكيلات مسلحة خارجة عن السلطة حاولت إثارة الفوضى ومهاجمة بعض المباني الحكومية، وقامت قوات الداخلية بإحباط محاولة الهجوم والسيطرة على الوضع الأمني وإلقاء القبض على كل من قام أو ساهم في أي عمل تخريبي”.

وأكد أن الأمن الليبي قبض على 15 شخصا على خلفية الحادث.

ونفى الثلثي صحة الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول اقتحام مقر وزارة الدفاع، وقال إن التشكيلات المسلحة حاولت مهاجمة معسكر خارج مدينة طرابلس وأحد المباني التابعة لوزارة العدل.

وكانت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن حكومة الانقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام تمكنت من السيطرة على عدد من المقرات الحكومية، من بينها “وزارة الدفاع ووزارة العمل ووزارة الجرحى ووزارة العدل”.

وتوقعت “إفريقيا الإخبارية” أن خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، سيلقي كلمة من مقر وزارة الدفاع.