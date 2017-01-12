الذهب يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع

صراحة – وكالات : صعدت أسعار الذهب فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الخميس مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع مع تراجع الدولار بعد أول مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي لم يكشف فيه عن تفاصيل تذكر بخصوص السياسة الاقتصادية.

غير أن المحللين حذروا من أن انتعاش الذهب منذ منتصف ديسمبر كانون الأول قد يفقد زخمه نظرا لاحتمال صعود الدولار مجددا ما أن يبدأ ترامب تنفيذ خططه الاقتصادية.

وبحلول الساعة 1935 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1197.64 دولار للأوقية بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1206.98 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1199.80 دولار للأوقية.

وقال المحللون إن ترامب تحدث عن مجموعة واسعة من القضايا لكنه لم يشر لأي تفاصيل بشأن خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية على الرغم من أن المؤتمر كان أطول من المتوقع.

وأدى هذا لانخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأدنى مستوى له في نحو خمسة أسابيع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد السعر الفوري للفضة 0.4 بالمئة إلى 16.79 دولار للأوقية بعد وصوله لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 16.98 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 978.30 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني عند 990.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 758 دولارا للأوقية.