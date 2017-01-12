الطلاب يؤدون اختباراتهم بتعليم عنيزة الأحد المقبل

صراحة -عنيزة : يبدأ أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بتعليم عنيزة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد القادم ، أداء اختبارات نصف العام الدراسي 1437/1438هـ، في أكثر من 100 مدرسة بالمحافظة .

وأوضح مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح أن الإدارة أنهت استعداداتها اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة ، مؤكداً على قادة المدارس التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضبط عملية الدخول والخروج للمدارس ، وتكاتف الجهود لمراقبة سلوك الطلاب لإبعادهم عن الأخطار وتلافي المشكلات التي قد يقع فيها الطلاب ، مشددا على أهمية المحافظة على الكتب الدراسية وصيانتها من الامتهان أو الرمي في حاويات النظافة أو ممرات المدارس في فترات الاختبارات, والالتزام بتعليمات وإجراءات المحافظة على الكتب الدراسية وتنظيم ترحيلها.