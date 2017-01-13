مطار هيثرو البريطاني يلغي 80 رحلة ترقبا لتساقط الثلوج

صراحة – وكالات : أعلنت إدارة مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن إلغاء 80 رحلة من أصل 1350 مدرجة على قائمة الرحلات ليوم الخميس وسط استعدادات لتوقعات بتساقط الثلوج في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت إدارة هيثرو -المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا وبريطانيا- أن الطقس الشتوي سيفرض إقلاع وهبوط عدد أقل من الطائرات على مدرجيه.

ويعمل المطار بكامل طاقته لذلك لن يتمكن من إعادة جدولة الرحلات وفقا للظروف الجوية.

وقالت إدارة هيثرو في بيان “انخذنا القرار بتخفيض عدد الرحلات لليوم الخميس لإتاحة المجال أمام شركات الطيران لتعديل حجز المسافرين للمقاعد الشاغرة على رحلات أخرى قبل المواعيد المحددة إذا أمكن.”

ونصحت إدارة المطار المسافرين بالتدقيق في مواعيد رحلاتهم قبل السفر.

ومنحت الحكومة البريطانية مطار هيثرو الإذن بإضافة مدرج ثلاثة في أكتوبر تشرين الأول الماضي لكن العمل فيه لن ينتهي قبل 2025.