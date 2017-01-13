التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام يستضيف نزيلات مركز التأهيل الشامل

صراحة – نواف العايد : نظمت الإدارة العامة للتوجيه والارشاد النسائي بالمسجد الحرام برنامجاً استضافت فيه عدداً من نزيلات مركز التأهيل الشامل، صرحت بذلك مديرة الادارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام سعادة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود .

وأضافت أن الإدارة خلال سعيها لتقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام ، وتفعيلاً لدور وحدة الخدمات الاجتماعية وشؤون التوجيه والإرشاد تم اعداد برنامج مخصص ، بالتنسيق مع مركز التأهيل الشامل ومراعاة كل ما يمكن أن يحتجن إليه أثناء توجههن للمسجد الحرام .

وبينت سعادتها أنه وفور وصولهن إلى الساحات الخارجية للحرم تم استقبالهن بالورود والترحيب بهن والتوجه بهن إلى المطاف مع عدد من المرشدات ، تلا ذلك اصطحابهن إلى معرض الإدارة واستقبلن بماء زمزم ، وقدمت لهن الضيافة ، وتم تعريفهن بالإدارة العامة للتوجيه والارشاد النسائي ودورها وخدماتها ، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام .

وأكدت سعادة مديرة التوجيه والإرشاد النسائي الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود أن الإدارة تسعد دائماً باستقبال قاصدات بيت الله الحرام من خلال عدد من البرامج المخطط لها والتي تم تفعيل بعضها وسيتم بإذن الله تفعيل بعضها الآخر ؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -، وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام وفضيلة المستشار ورئيس هيئة المستشارين .

ومن جهتهن عبرن النزيلات عن سعادتهن الغامرة بهذا اللقاء وهذه الزيارة ورددن الشكر والدعاء ، وأبدين رغبتهن في تكرارها .