الزايد يعتمد إنشاء إدارة للموارد البشرية بتعليم الأفلاج

صراحة – فيصل القحطاني : أصدر سعادة مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الأستاذ محمد بن مبارك الزايد قرارًا يقضي بإنشاء إدارة للموارد البشرية، على أن ترتبط به مباشرة وفق الهيكل التنظيمي، كما وجه بنقل كافة موظفي إدارة شؤون الموظفين لها؛ على أن تتبع لها وحدات التطوير والعمليات والاتصالات الداخلية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تطبيق وزارة التعليم وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية.

كما صدر قرار ” الزايد ” بتكليف عدد من القيادات الإدارية للعمل في قيادة إدارة الموارد البشرية ووحداتها جاءت على النحو التالي :-

أولاً : تكليف الأستاذ: إبراهيم بن عبدالله الخرعان مديرًا لإدارة الموارد البشرية.

ثانياً : تكليف الأستاذ :حمود بن عبدالرحمن الغياثات مديرًا لوحدة العمليات.

ثالثاً : تكليف الأستاذ: خزام بن عبدالعزيز الشنار” مديرًا لوحدة التطوير.

رابعاً : تكليف الأستاذ : ناصر بن رشيد الصويلح ” مديرًا لوحدة الاتصالات الداخلية.

كما حث “الزايد” كافة المكلفين ببذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالعمل الإداري ، ومن أجل تقديم عمل متميز ومثمر وإيجابي يخدم الميدان التربوي والتعليمي، سائلاً الله للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.