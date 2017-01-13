38 ألف طالب يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم الحدود الشمالية بعد غد

صراحة – محمد المحسن : أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاختبارات، حيث يتوجهة بعد غد أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس المنطقة لقاعات الاختبارات.

وأوضح مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي جاهزية مدارس المنطقة والقاعات لهذه الاختبارات إضافة إلى تكليف المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومكاتب التربية في القطاعات التابعة للإدارة للإشراف على حسن سير الاختبارات بما يكفل تهيئة الجو المناسب للجميع.

ودعا أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعاون مع إدارات المدارس ومتابعة أبنائهم بعد انتهاء اختبارات كل يوم، حفاظا على سلامتهم وإبعادا لهم عن أي مخالفات سلوكية، فيما تقوم إدارة الصحة المدرسية بتقديم الرعاية الطبية الميدانية للطلاب والطالبات من خلال توزيع أطباء وطبيبات الوحدات الصحية في فرق تزور المدارس للإشراف الطبي على الحالة الصحية لهم مع الجاهزية والتدخل الفوري لمعالجة أي طارئ صحي قد يحدث.

وأضاف القريشي أن إدارة الاختبارات والقبول (للبنين والبنات) في المنطقة اعدت خطة خاصة بالاختبارات، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالتدقيق والمتابعة والدعم الفني المباشر للمدارس نظام “نور”، وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسة في الإدارة والغرف المساندة في مكاتب التعليم بالقطاعات، مبينا أن تقارير يومية سترفع عن سير الاختبارات في جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأكدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الشمالية على عدم خروج الطلاب بين فترتي الاختبار خارج المدرسة وذلك لضمان سلامتهم، مشددة على منع وقوف الطالبات أمام بوابة المدرسة عند الانصراف وبقائهم داخل المدرسة لحين حضور ولي الأمر، كما كلفت إدارة التعليم بالمنطقة عددا من المشرفين والمشرفات التربويين للقيام بجولات ميدانية على المدارس لتفقد أعمال اللجان والاطمئنان على حسن سير أعمال الاختبارات ولتقديم الدعم والمساندة للقيادات المدرسية، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

كما تم التعاون مع الإدارة العامة للشئون الصحية بالمنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومديرية الشرطة والمرور، لتكثيف الجهود خلال هذه الفترة، إضافة إلى توجيه مكاتب التعليم كافة محافظات المنطقة بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة, بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم .