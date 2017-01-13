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13 يناير, 2017   6877

الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة الخارجية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

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صراحة – خالد الحسين : التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مؤخرا، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال أبو الخيور ، والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد أحمد طيب اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين .
وقدّم سموه شكره وتقديره للسفير طيب نظير جهوده أثناء فترة عمله مديرا عاما لفرع وزارة الخارجية بالمنطقة، مهنئا السفير أبو الخيور بمناسبه تعيينه مديراً عاماَ للفرع ، متمنياً لهما مزيداً من التوفيق والنجاح .

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