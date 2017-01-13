جامعة بيشة تدمج طلاب كلية الهندسة بالسوق المحلي

صراحة – نواف العايد :عملت كلية الهندسة في جامعة بيشة على برنامج تدريبي لطلابها بالتنسيق مع القطاع الخاص في المحافظة، بهدف ربط مخرجاتها بالسوق المحلي .

وأشار عميد الكلية الدكتور خالد بن علي أبو حاصل إلى أن الطلاب في المستوى الخامس من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة نفذوا برنامجا تدريبا متميزاً في الفترة من 3 وحتى 6 ربيع الثاني 1438 مع مصنع خاص للبلوك والخرسانة الجاهزة، حيث تعرّف الطلاب على خط إنتاج الخرسانة الجاهزة والمكونات الأساسية للخرسانة الجاهزة، كما قام الطلاب بتنفيذ مجموعة من الاختبارات والتجارب لقياس مدى جودة الخرسانة ومكوناتها، مما أسهم في نتائج مثمرة على معلومات الطلاب لتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم الهندسية وفق تجارب محلية وبالشراكة مع المؤسسات وشركات القطاع الخاص.